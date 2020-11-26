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متوسطة على القاهرة.. ننشر خريطة أماكن سقوط الأمطار الخميس

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متوسطة على القاهرة.. ننشر خريطة أماكن سقوط الأمطار الخميس متوسطة على القاهرة.. ننشر خريطة أماكن سقوط الأمطار الخميس

مصراوي Masrawy

07:00 ص الخميس 26 نوفمبر 2020

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار خلال اليوم الخميس على مختلف المناطق بالجمهورية.

الخميس

السواحل الشمالية: أمطار غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من (الإسكندرية – رشيد – بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح)، وتكون الأمطار غزيرة إلى متوسطة على بعض المناطق من (مطروح والسلوم).

الوجه البحري ومدن القناة: أمطار متوسطة إلى غزيرة وتكون رعدية أحيانا على (كفرالشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية – المنوفية – الإسماعيلية - السويس).

القاهرة الكبرى: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.

طقس الخميس copy

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