أخبار عاجلة

"ارتدادية" بعد غد و"سقيا" تواصل.. "الحصيني": الحرارة تهوي بهذه المناطق -
مقتل 26 رجل أمن في انفجار سيارة مفخخة شرقي أفغانستان -
أكاديميون بجامعة أم القرى يشكون تأخر تجديد إقاماتهم والإدارة ترد -
شباك نايلون وطوب ودقيق.. ضبط مخالفين لنظام صيد الأسماك بجدة -
الأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة على نجران -
عدو البشرية.. إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 61.77 مليون -
"يوتيوب" تقدم خدمة جديدة حصرية لأصحاب هذا الجهاز فقط -
"الأرصاد": أمطار رعدية على أضم والطائف والعرضيات وميسان.. و"المدني" تتفاعل -
تحذير.. 4 فواكه ترفع مستويات السكر في الدم -
بايدن يعيّن أعضاء جدداً بالمجلس الاستشاري لمكافحة كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"" يدعو أنصاره في بنسلفانيا إلى "قلب نتيجة الانتخابات"

Print
"ترامب" يدعو أنصاره في بنسلفانيا إلى "قلب نتيجة الانتخابات" "" يدعو أنصاره في بنسلفانيا إلى "قلب نتيجة الانتخابات"
ادّعى تزويرها لصالح "بايدن" ومازال يرفض الإقرار بالهزيمة

طالب الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته، دونالد ، أنصاره، اليوم الأربعاء، بقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مدعيًا أنه جرى تزويرها لضمان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وتفصيلاً، خاطب ترامب أنصاره الجمهوريين في بنسلفانيا في كلمة عبر الهاتف قائلاً: "علينا أن نقلب نتيجة الانتخابات".

وأضاف: "هذه الانتخابات تم تزويرها"، مرددًا بعض نظريات المؤامرة حول فوز بايدن، والتي تم إسقاطها في معظم المحاكم الأمريكية.

ومنذ الانتخابات التي جرت في الثالث من نوفمبر، ما زال ترامب يردد، دون أن يقدّم أي دليل، أنّ الانتخابات شهدت عمليات تزوير واسعة النطاق، رافضًا الإقرار بهزيمته أمام بايدن.الرئيس الأمريكي الرئيس الأمريكي جو بايدن دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية الأمريكية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
المعركة القضائية.. "صدمة جديدة" لترامب في بنسلفانيا

المعركة القضائية.. "صدمة جديدة" لترامب في بنسلفانيا

المعركة القضائية.. "صدمة جديدة" لترامب في بنسلفانيا

المعركة القضائية.. "صدمة جديدة" لترامب في بنسلفانيا

ترامب يعد بطرح لقاح كورونا خلال أسبوعين وبايدن يطلب من الأمريكيين البقاء في منازلهم

ترامب يعد بطرح لقاح كورونا خلال أسبوعين وبايدن يطلب من الأمريكيين البقاء في منازلهم

مراسلة لترامب: هل ستحضر مراسم تنصيب بايدن؟ هكذا كان رده

مراسلة لترامب: هل ستحضر مراسم تنصيب بايدن؟ هكذا كان رده

شبكة عيون الإخبارية