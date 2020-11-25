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إعلان الفائزين في الدورة الرابعة لـ "جائزة التميز في العمل الخيري"

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بجوائز تجاوزت قيمتها مليون و200 ألف ريال

إعلان الفائزين في الدورة الرابعة لـ

أعلنت الأمانة العامة لجائزة التميز في العمل الخيري، أسماء الفائزين من المنشآت والمشاريع الخيرية والأفكار الإبداعية في مجالاتها الثلاثة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد عصر اليوم بمدينة الرياض.

وبلغت قيمة الجوائز المقدمة للفائزين أكثر من مليون و200 ألف ريال، وحصدت جمعية التنمية الأسرية في الأحساء (أسرية) جائزة المنشآت الكبيرة في مجال المنشآت الاجتماعية والإغاثية والتي بلغت 300 ألف.

أما على مستوى المنشآت المتوسطة والصغيرة من مجال المنشآت الاجتماعية والإغاثية فذهبت لـجمعية التنمية الأسرية في المدينة المنورة (أسرتي) وجائزتها 150 ألف ريال.

وفي مجال المنشآت الدعوية والتعليمية حصدت جمعية الدعوة والإرشاد بالأحساء جائزة المنشآت الكبيرة وجائزتها 300 ألف ريال، فيما نالت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بحداد بني مالك (وقار) جائزة المنشآت المتوسطة والصغيرة في مجال المنشآت الدعوية والتعليمية وجائزتها 150 ألف ريال.

أما مجال "المشاريع الخيرية المتميزة"، فكانت الجائزة الأولى من نصيب مشروع (نادي تراؤف) في جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن تراؤف، وجائزة مالية تقدر بـ 100 ألف ريال، فيما منحت الجائزة الثانية مناصفة بين مشروع (المؤهل الجامعي) في جمعية البر في طلعة التمياط، ومشروع (متجر زمزم) في جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية وجائزة مالية مقدارها 100 ألف.

وفي المجال الثالث "الأفكار الإبداعية"، تم الإعلان عن 3 فائزين وحجب جائزتين، نال كل منهم جائزة مالية متساوية، قيمة كل منها 25 ألف ريال، وهم على التوالي، محمد عمر الشيخ عن فكرته (مجتمع صناع المحتوى الخيري الافتراضي)، والدكتور حسين زناتي محمد عن فكرته (المثلث التفاعلي التعليمي لحل أزمة التعليم المستدام للاجئين وأطفال الملاجئ في العالم)، ومنذر الشيخ ورق عن فكرته منصة وتطبيق (تمكين) لتشغل اللاجئين حول العالم.

إعلان الفائزين في الدورة الرابعة لـ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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