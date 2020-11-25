وكالة: إصابة ناقلة تشغلها اليونان بلغم في مرفأ سعودي

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ونقلت الوكالة عن شركة آمبري البريطانية للأمن البحري، اليوم الأربعاء، إن ناقلة تشغلها اليونان أصيبت بلغم في مرفأ سعودي، مما ألحق أضرارا بجسمها.

وأضافت الشركة أن الناقلة "أجراري" ترفع علم مالطا وتشغلها شركة "تي.إم.إس" تانكرز اليونانية.

© Sputnik . Ahmed Abdelwahab

ولم تذكر مزيدا من التفاصيل حول الواقعة، أو في أي مرفأ سعودي وقعت تحديدا.

ومن جهتها نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين، قولهم إن لغما في البحر الأحمر قبالة سواحل المملكة العربية السعودية بالقرب من اليمن انفجر وألحق أضرارا بناقلة نفط، في أحدث حادث استهدف المملكة وسط حربها الطويلة ضد المتمردين الحوثيين في اليمن.

ووقع الانفجار في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، واستهدف ناقلة النفط "إم تي أغراري" التي ترفع العلم المالطي تابعة لليونان.

وقال بيان من مشغلي شركة أغراري: "تعرضت سفينتهم لهجوم من مصدر غير معروف، وصُدمت على ارتفاع متر واحد فوق خط الماء وتعرضت لخرق، ولم تقع إصابات"، وقال بيان الشركة، إن السفينة كانت لا تزال تطفو قبالة الساحل، وكان مسؤولون سعوديون على متنها.

وبحسب التقارير الأولية، فإن حالة السفينة مستقرة، في حين لم ترد معلومات عن حدوث تلوث جراء الحادث.

وأوضحت التقارير أن هذه الناقلة تم بناؤها في عام 2009، وتبحر تحت علم مالطا، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 107009 أطنان من الوزن الساكن، بينما يبلغ طولها الإجمالي 243.8 مترا وعرضها 42 مترا.