أخبار عاجلة

الأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة على نجران -
عدو البشرية.. إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 61.77 مليون -
"يوتيوب" تقدم خدمة جديدة حصرية لأصحاب هذا الجهاز فقط -
الطائف.. ضبط قائد المركبة الذي ظهر وهو يقود بسرعة عالية -
جهّزوا الدفايات.. كراني: بعد 72 ساعة نستقبل فترة انتقالية وتقلبات جوية متسارعة -
"الأرصاد": أمطار رعدية على أضم والطائف والعرضيات وميسان.. و"المدني" تتفاعل -
تحذير.. 4 فواكه ترفع مستويات السكر في الدم -
"الأرصاد": أمطار رعدية على أضم والطائف والعرضيات وميسان.. و"المدني" تتفاعل -
تحذير.. 4 فواكه ترفع مستويات السكر في الدم -
بايدن يعيّن أعضاء جدداً بالمجلس الاستشاري لمكافحة كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

وكالة: إصابة ناقلة تشغلها اليونان بلغم في مرفأ سعودي

Print

ونقلت الوكالة عن شركة آمبري البريطانية للأمن البحري، اليوم الأربعاء، إن ناقلة تشغلها اليونان أصيبت بلغم في مرفأ سعودي، مما ألحق أضرارا بجسمها.

وأضافت الشركة أن الناقلة "أجراري" ترفع علم مالطا وتشغلها شركة "تي.إم.إس" تانكرز اليونانية.

© Sputnik . Ahmed Abdelwahab

ولم تذكر مزيدا من التفاصيل حول الواقعة، أو في أي مرفأ سعودي وقعت تحديدا.

ومن جهتها نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين، قولهم إن لغما في البحر الأحمر قبالة سواحل المملكة العربية بالقرب من اليمن انفجر وألحق أضرارا بناقلة نفط، في أحدث حادث استهدف المملكة وسط حربها الطويلة ضد المتمردين الحوثيين في اليمن.

ووقع الانفجار في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، واستهدف ناقلة النفط "إم تي أغراري" التي ترفع العلم المالطي تابعة لليونان.

وقال بيان من مشغلي شركة أغراري: "تعرضت سفينتهم لهجوم من مصدر غير معروف، وصُدمت على ارتفاع متر واحد فوق خط وتعرضت لخرق، ولم تقع إصابات"، وقال بيان الشركة، إن السفينة كانت لا تزال تطفو قبالة الساحل، وكان مسؤولون سعوديون على متنها.

وبحسب التقارير الأولية، فإن حالة السفينة مستقرة، في حين لم ترد معلومات عن حدوث تلوث جراء الحادث.

وأوضحت التقارير أن هذه الناقلة تم بناؤها في عام 2009، وتبحر تحت علم مالطا، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 107009 أطنان من الوزن الساكن، بينما يبلغ طولها الإجمالي 243.8 مترا وعرضها 42 مترا.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
موجز "سبق" الأسبوعي: القيادة السعودية تختتم قمة G20.. و"نزاهة" تكشف تعاملات مشبوهة بـ 1.2 مليار.. و"الهلال" يتوج بأغلى الكؤوس

موجز "سبق" الأسبوعي: القيادة السعودية تختتم قمة G20.. و"نزاهة" تكشف تعاملات مشبوهة بـ 1.2 مليار.. و"الهلال" يتوج بأغلى الكؤوس

موجز "سبق" الأسبوعي: القيادة السعودية تختتم قمة G20.. و"نزاهة" تكشف تعاملات مشبوهة بـ 1.2 مليار.. و"الهلال" يتوج بأغلى الكؤوس

موجز "سبق" الأسبوعي: القيادة السعودية تختتم قمة G20.. و"نزاهة" تكشف تعاملات مشبوهة بـ 1.2 مليار.. و"الهلال" يتوج بأغلى الكؤوس

السعودية تؤكد دورها بوصفها قائدة للمسلمين وتعلن دعمها لأمين "منظمة التعاون"

السعودية تؤكد دورها بوصفها قائدة للمسلمين وتعلن دعمها لأمين "منظمة التعاون"

السعودية تؤكد دورها بوصفها قائدة للمسلمين وتعلن دعمها لأمين "منظمة التعاون"

السعودية تؤكد دورها بوصفها قائدة للمسلمين وتعلن دعمها لأمين "منظمة التعاون"

شبكة عيون الإخبارية