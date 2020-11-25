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تميم بن حمد يزور أنقرة لترؤس اجتماعات اللجنة القطرية التركية

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وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، مساء اليوم الأربعاء، بأن أمير قطر سيزور، غدا الخميس، تركيا، في زيارة رسمية لبحث تعزيز التعاون بين البلدين، وكذلك سيلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لترؤس اجتماع الدورة السادسة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية.

وأكدت أن الدورة السادسة من اجتماعات اللجنة ستتناول سبل توطيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، كما ستبحث وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

ويشار إلى أن الرئيس التركي قد زار الدوحة، بعد زيارة سريعة للكويت أدى خلالها واجب العزاء في الأمير الراحل صباح الأحمد، وذلك في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحث خلالها العلاقات الاستراتيجية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، والدفع بها نحو آفاق أوسع في مختلف المجالات.

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