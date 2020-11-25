تخفيض كلف فحص كورونا في الأردن

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جى بي سي نيوز :- كشف مصدر عن قرار حكومي مرتقب لإعلان تخفيض أسعار فحوصات الكشف عن فيروس كورونا PCR في المختبرات الخاصة.

وقال : إن تفاهمات توصلت إليها وزارة الصحة مع أصحاب المختبرات بحيث تخفّض كلف الفحص لتحدد ما بين 25 - 30 دينارا.

ولفت إلى أن تحديد الأسعار من 25 -30 دينارا ضمن هذه التكلفة يعود للمختبر المعني بإجراء الفحوصات، وبهدف التسهيل على المواطنين لإجراء الفحوصات بشكل أكبر والذي سيساعد بحصر مناطق الوباء وتخفيض سرعة انتشار الإصابات ، وفق هلا اخبار .

وكانت أسعار الفحوصات في المختبرات الخاصة تتراوح بين 35-70 ديناراً؛ وذلك بحسب سرعة إنجاز تلك الفحوصات واستخراج نتائجها.