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تخفيض كلف فحص كورونا في الأردن

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تخفيض كلف فحص كورونا في الأردن تخفيض كلف فحص كورونا في الأردن

جى بي سي نيوز :- كشف مصدر عن قرار حكومي مرتقب لإعلان تخفيض فحوصات الكشف عن PCR في المختبرات الخاصة.
وقال : إن تفاهمات توصلت إليها وزارة الصحة مع أصحاب المختبرات بحيث تخفّض كلف الفحص لتحدد ما بين 25 - 30 دينارا.
ولفت إلى أن تحديد الأسعار من 25 -30 دينارا ضمن هذه التكلفة يعود للمختبر المعني بإجراء الفحوصات، وبهدف التسهيل على المواطنين لإجراء الفحوصات بشكل أكبر والذي سيساعد بحصر مناطق الوباء وتخفيض سرعة انتشار الإصابات ، وفق هلا اخبار . 

وكانت أسعار الفحوصات في المختبرات الخاصة تتراوح بين 35-70 ديناراً؛ وذلك بحسب سرعة إنجاز تلك الفحوصات واستخراج نتائجها.  

جي بي سي نيوز

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