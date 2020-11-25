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بريطانيا تقترض نحو 400 مليار جنيه إسترليني لسداد تكاليف تفشّي "كورونا"

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بريطانيا تقترض نحو 400 مليار جنيه إسترليني لسداد تكاليف تفشّي "كورونا" بريطانيا تقترض نحو 400 مليار جنيه إسترليني لسداد تكاليف تفشّي "كورونا"
"سوناك" بيّن أن الاقتصاد سينكمش بمقدار 11.3%

بريطانيا تقترض نحو 400 مليار جنيه إسترليني لسداد تكاليف تفشّي

ذكر وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، اليوم (الأربعاء)، أن بريطانيا ستقترض ما يقرب من 400 مليار جنيه إسترليني في السنة المالية الحالية؛ لسداد تكاليف تفشي الضخم الذي أصاب اقتصادها؛ مما رفع عجز الميزانية إلى أعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية.

وبيّن "سوناك" أن سادس أكبر في العالم من المقرّر أن ينكمش بنسبة 11.3 في المئة في 2020، وهو أكبر انكماش له منذ أوائل القرن الثامن عشر، قبل أن ينمو بنسبة 5.5 في المئة في عام 2021، وفقاً لـ"رويترز".

وأوضح وزير المالية للبرلمان أن أولويات العاجلة هي حماية حياة الناس وسبل عيشهم.

وأضاف أن الاقتراض العام من المقرر أن يرتفع إلى 394 مليار جنيه (526 مليار دولار) في السنة المالية الحالية 2020/21.

وتعادل قيمة الاقتراض 19 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى معدل على الإطلاق خلال وقت السلم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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