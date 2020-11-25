أخبار عاجلة

الأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة على نجران -
عدو البشرية.. إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 61.77 مليون -
"يوتيوب" تقدم خدمة جديدة حصرية لأصحاب هذا الجهاز فقط -
الطائف.. ضبط قائد المركبة الذي ظهر وهو يقود بسرعة عالية -
جهّزوا الدفايات.. كراني: بعد 72 ساعة نستقبل فترة انتقالية وتقلبات جوية متسارعة -
"الأرصاد": أمطار رعدية على أضم والطائف والعرضيات وميسان.. و"المدني" تتفاعل -
تحذير.. 4 فواكه ترفع مستويات السكر في الدم -
"الأرصاد": أمطار رعدية على أضم والطائف والعرضيات وميسان.. و"المدني" تتفاعل -
تحذير.. 4 فواكه ترفع مستويات السكر في الدم -
بايدن يعيّن أعضاء جدداً بالمجلس الاستشاري لمكافحة كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رئاسة الحرمين توقع اتفاقية تعاون مع لجنة الدعوة في أفريقيا

Print
رئاسة الحرمين توقع اتفاقية تعاون مع لجنة الدعوة في أفريقيا رئاسة الحرمين توقع اتفاقية تعاون مع لجنة الدعوة في أفريقيا
ضمن جهود نشر منهج الأمن الفكري والوسطية والاعتدال

رئاسة الحرمين توقع اتفاقية تعاون مع لجنة الدعوة في أفريقيا

وقّعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم، اتفاقية تعاون مع لجنة الدعوة في أفريقيا، بحضور الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس اللجنة، والرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وشملت الاتفاقية العديد من البنود التي تسهم في تعزيز العمل الدعوي في أفريقيا لنشر منهج الوسطية والاعتدال وتأهيل الدعاة، ومن ذلك قبول (40) طالباً من القارة الأفريقية بمعهد الحرم المكي الشريف.

وأكد "السديس" استعداد معهد المسجد النبوي الشريف لقبول (40) طالباً من القارة الإفريقية، خلال حفل توقيع اتفاقية التعاون , مشيرًا إلى حرص رئاسة شؤون الحرمين واهتمامها بالمسلمين في القارة الإفريقية، بترجمتها لخطبة يوم عرفة وخطب يوم الجمعة والدروس والمحاضرات التي تقام بالمسجد الحرام إلى عدة لغات من بينها (السراحية والهوسا)، لما للقارة الإفريقية من أهمية.

وأوضح أن هذه الاتفاقية ستمكّن الرئاسة من تحقيق أهدافها في نشر رسالة الحرمين الشريفين إلى أكبر عدد من المسلمين في أفريقيا من خلال الطلاب الذين سوف يأتون وينهلون من علوم الحرمين الشريفين.

وشدّد على تفعيل دور الثقافة والإعلام، والاستفادة المثلى من الإعلام الجديد في نشر منهج الأمن الفكري، والوسطية والاعتدال، وتفعيل دور المحاضرات والدروس وتبادل الزيارات ما بين أئمة الحرمين الشريفين وعلماء القارة الإفريقية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة على نجران

الأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة على نجران

عدو البشرية.. إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 61.77 مليون

عدو البشرية.. إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 61.77 مليون

"يوتيوب" تقدم خدمة جديدة حصرية لأصحاب هذا الجهاز فقط

"يوتيوب" تقدم خدمة جديدة حصرية لأصحاب هذا الجهاز فقط

الطائف.. ضبط قائد المركبة الذي ظهر وهو يقود بسرعة عالية

الطائف.. ضبط قائد المركبة الذي ظهر وهو يقود بسرعة عالية

شبكة عيون الإخبارية