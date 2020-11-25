إنترسكت وسيلولانت تعقدان شراكة لتقديم حلول أكثر أماناً للعمليّات المصرفيّة عبر الجوال

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أعلنت "إنترسكت"، وهي الشركة الرائدة في مجال تعريف الأجهزة والمصادقة المتعددة القنوات، عن عقد شراكة مع "سيلولانت"، الشركة الرائدة في أفريقيا في مجال التكنولوجيا الماليّة. وستساهم الشراكة في تحسين أمن الفضاء الرقميّ لصالح "سيلولانت"، وذلك عبر تأمين قنوات العمليّات المصرفيّة الرقميّة خاصّتها استباقياً وحمايتها من الاحتيال في العمليّات المصرفيّة والمدفوعات الرقميّة.

وتعمل "إنترسكت" مع فريق عمل "سيلولانت" لدمج حزمتها لتطوير البرمجيّات الجوالة مع مجموعة منتجات "سيلولانت"، ما يجعل حلول "إنترسكت" للمصادقة وأمن التطبيقات متوفرة لعملاء "سيلولانت". وتعمل مجموعتان مصرفيّتَان كبيرتَان في كينيا بالفعل على نشرها.

وقال شالك نولتي، الرئيس التنفيذي لشركة "إنترسكت"، في هذا السياق: "يسرّنا أن نتعاون مع ’سيلولانت‘. فالشركة تعمل مع بعض أجود العلامات في القارّة. ويعني هذا التعاون بأنّه باستطاعة العملاء النهائيّين في المصارف الشريكة لها أن يستفيدوا من مستويات متزايدة من السلامة والأمن خلال المعاملات". وأضاف: "يسرّنا للغاية أن ندعم جهود أمن الفضاء الإلكتروني التي تبذلها ’سيلولانت‘ لتعزيز ثقة المستهلكين بالعمليّات المصرفيّة الرقميّة وتحفيز اعتماد المدفوعات الرقميّة في القارّة".

وصرّح جورج موراج، الرئيس التنفيذي لشؤون التكنولوجيا لدى "سيلولانت"، قائلاً: "إنّ عملاءنا يمنحوننا ثقتهم، ليس للابتكار الدائم في مجال العمليّات المصرفيّة والمدفوعات الرقميّة فحسب، بل أيضاً لضمان السلامة والأمن. وستساهم قدرة ’إنترسكت‘ على تأمين خدمات قويّة للأمن والمصادقة بشكل كبير في تعزيز عروض منصّتنا. ومن خلال هذه الشراكة، نستطيع أن نقدّم بعض الخدمات الأكثر تطوّراً المتاحة في أيّ مكان حول العالم. وإنّنا نتطلّع إلى استكمال عملنا مع ’إنترسكت‘ إذ نساعد عملاءنا على الاستفادة من أوجه الكفاءة الكثيرة التي تتيحها العمليّات المصرفيّة الرقميّة".