أخبار عاجلة

الطائف.. ضبط قائد المركبة الذي ظهر وهو يقود بسرعة عالية -
جهّزوا الدفايات.. كراني: بعد 72 ساعة نستقبل فترة انتقالية وتقلبات جوية متسارعة -
"الأرصاد": أمطار رعدية على أضم والطائف والعرضيات وميسان.. و"المدني" تتفاعل -
تحذير.. 4 فواكه ترفع مستويات السكر في الدم -
"الأرصاد": أمطار رعدية على أضم والطائف والعرضيات وميسان.. و"المدني" تتفاعل -
تحذير.. 4 فواكه ترفع مستويات السكر في الدم -
بايدن يعيّن أعضاء جدداً بالمجلس الاستشاري لمكافحة كورونا -
بعد مقاطع متداولة.. محافظ أبو عريش يقف على مبنى "الخيرية" وتوجيه بإكمال العمل -
الربيعة: ما زلنا نحكم سيطرتنا على فيروس كورونا في المملكة -
المعركة القضائية.. "صدمة جديدة" لترامب في بنسلفانيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

هطول أمطار غزيرة فى محافظة الإسكندرية

Print
مواضيع متعلقة
إبراهيم حسن :مبروك للأهلى بطولة افريقيا ولدينا طموح في التتويج بكأس مصر

إبراهيم حسن :مبروك للأهلى بطولة افريقيا ولدينا طموح في التتويج بكأس مصر

وريث هيثم أحمد زكى يتعهد بتسليم مقتنيات الإمبراطور لوزارة الثقافة

وريث هيثم أحمد زكى يتعهد بتسليم مقتنيات الإمبراطور لوزارة الثقافة

الذهب يتراجع 40 جنيها في مصر.. أسرار انهيار المعدن الأصفر حلقة جديدة من أسواق

الذهب يتراجع 40 جنيها في مصر.. أسرار انهيار المعدن الأصفر حلقة جديدة من أسواق

بطل العالم في الكاراتيه يتحول لبائع كشري.. حكاية السيد عواد

بطل العالم في الكاراتيه يتحول لبائع كشري.. حكاية السيد عواد

شبكة عيون الإخبارية