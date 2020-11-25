من مصر | محافظ الفيوم يكشف تطورات اليوم الثاني من جولة الإعادة لنتخابات مجلس الشعب

تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
الطائف.. ضبط قائد المركبة الذي ظهر وهو يقود بسرعة عالية
-
الأحد 29 نوفمبر 2020 08:40 صباحاً
جهّزوا الدفايات.. كراني: بعد 72 ساعة نستقبل فترة انتقالية وتقلبات جوية متسارعة
-
الأحد 29 نوفمبر 2020 08:40 صباحاً
"الأرصاد": أمطار رعدية على أضم والطائف والعرضيات وميسان.. و"المدني" تتفاعل
-
الأحد 29 نوفمبر 2020 08:40 صباحاً
تحذير.. 4 فواكه ترفع مستويات السكر في الدم
-
الأحد 29 نوفمبر 2020 08:40 صباحاً
"الأرصاد": أمطار رعدية على أضم والطائف والعرضيات وميسان.. و"المدني" تتفاعل
-
الأحد 29 نوفمبر 2020 08:19 صباحاً
تحذير.. 4 فواكه ترفع مستويات السكر في الدم
-
الأحد 29 نوفمبر 2020 08:19 صباحاً
بايدن يعيّن أعضاء جدداً بالمجلس الاستشاري لمكافحة كورونا
-
الأحد 29 نوفمبر 2020 08:19 صباحاً
بعد مقاطع متداولة.. محافظ أبو عريش يقف على مبنى "الخيرية" وتوجيه بإكمال العمل
-
الأحد 29 نوفمبر 2020 08:19 صباحاً
الربيعة: ما زلنا نحكم سيطرتنا على فيروس كورونا في المملكة
-
الأحد 29 نوفمبر 2020 08:19 صباحاً
المعركة القضائية.. "صدمة جديدة" لترامب في بنسلفانيا
-
الأحد 29 نوفمبر 2020 08:19 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
CBC Egypt
من مصر | محافظ الفيوم يكشف تطورات اليوم الثاني من جولة الإعادة لنتخابات مجلس الشعب
مصر
CBC Egypt
الأربعاء 25 نوفمبر 2020 10:01 صباحاً
82
Facebook
Twitter
Print
مواضيع متعلقة
أغنية "أخويا الكبير" غناء مصطفى عاطف والأطفال.. ربنا يخلي لنا كل أخواتنا اللي دايمًا في ضهرنا ❤️️
CBC Egypt
الجمعة 27 نوفمبر 2020 10:01 صباحاً
في دراسة بتقول أن كل طفل بيسأل يوميًا 437 سؤال.. اعرفوا إزاي المفروض تتصرفوا معاهم في أسئلتهم دي
CBC Egypt
الجمعة 27 نوفمبر 2020 10:01 صباحاً
أخويا الكبير| حق الطفل في السؤال!!! | حلقة كاملة
CBC Egypt
الجمعة 27 نوفمبر 2020 10:01 صباحاً
سؤال كل الأطفال: ربنا يوم القيامة هيحاسبنا ازاي؟ وبعد ما نتحاسب هيحصل لنا إيه؟ | أخويا الكبير
CBC Egypt
الجمعة 27 نوفمبر 2020 10:00 صباحاً
السابق
من مصر | المجلس القومي للمراة بالجيزة: المرأة المصرية إيجابية على مر التاريخ
التالى
من مصر | مركز التنبؤات بالأرصاد الجوية يكشف أماكن سقوط أمطار غزيرة من مساء الأربعاء حتى الجمعة
Tweets by @3yonNews