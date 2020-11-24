أخبار عاجلة

الطائف.. ضبط قائد المركبة الذي ظهر وهو يقود بسرعة عالية -
جهّزوا الدفايات.. كراني: بعد 72 ساعة نستقبل فترة انتقالية وتقلبات جوية متسارعة -
"الأرصاد": أمطار رعدية على أضم والطائف والعرضيات وميسان.. و"المدني" تتفاعل -
تحذير.. 4 فواكه ترفع مستويات السكر في الدم -
"الأرصاد": أمطار رعدية على أضم والطائف والعرضيات وميسان.. و"المدني" تتفاعل -
تحذير.. 4 فواكه ترفع مستويات السكر في الدم -
بايدن يعيّن أعضاء جدداً بالمجلس الاستشاري لمكافحة كورونا -
بعد مقاطع متداولة.. محافظ أبو عريش يقف على مبنى "الخيرية" وتوجيه بإكمال العمل -
الربيعة: ما زلنا نحكم سيطرتنا على فيروس كورونا في المملكة -
المعركة القضائية.. "صدمة جديدة" لترامب في بنسلفانيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمين عسير يدشن مبادرة "لسلامتنا نلتزم" في المجمعات والمراكز التجارية

Print
بمشاركة 180 متطوعًا ومتطوعةً للتوعية بالتدابير الاحترازية لـ"كورونا"

أمين عسير يدشن مبادرة

دشن أمين منطقة عسير المبادرة المجتمعية والتي جاءت بعنوان "لسلامتنا نلتزم"؛ بهدف التوعية والتثقيف بأهمية الالتزام بالتدابير والبروتوكولات الوقائية لمُرتادي المنشآت التجارية، حيث نُفذت المبادرة في عددٍ من المولات والمراكز التجارية.

وصرح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، بأن الأمانة نفذت المبادرة بتوجيه من الوزارة استكمالاً لعدة مبادرات مجتمعية نُفذت عبر مراحل زمنية مختلفة وبطرق وآليات متنوعة، مؤكدًا أن هذه الحملة تأتي من مبدأ الحرص على سلامة المواطنين والمقيمين من جائحة كورونا.

وقال إن عدد المتطوعين بلغ من منسوبي الأمانة قرابة ١٨٠ متطوعًا ومتطوعةً، مشيرًا إلى أنها تضمنت عددًا من المفاهيم التوعوية التي تؤكد أهمية الوعي المجتمعي بالالتزام بالإجراءات الاحترازية في كل الأماكن العامة وخصوصًا في المواقع التي تشهد إقبالاً ومنها المولات والمراكز التجارية المتنوعة، مشددًا على أهمية حث المجتمع على اتباع التدابير والبروتوكولات الوقائية والتباعد الاجتماعي، إضافة إلى التشديد على غسل اليدين بشكل مستمر وتغطية الأنف والفم واستخدام الكمامات؛ من أجل بيئة صحية وسليمة للمتسوقين والبائعين بما يضمن الصحة والسلامة للجميع.

يُشار إلى أن أمانة المنطقة تعمل على التوعية في المقام الأول للمواطنين والمقيمين بأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية، إذ عملت عددًا من الحملات التوعوية المتنوعة ومنها اللوحات الثابتة والإلكترونية في الشوارع والطرقات، إضافةً إلى تنفيذ هذه المبادرة التوعوية الوزارية، وكذلك حثت الجميع على التواصل المستمر معها في حال وجود أي بلاغات لمخالفة البروتوكولات الوقائية في المراكز ومجمعات التسوق عبر ٩٤٠.

أمين عسير يدشن مبادرة

أمين عسير يدشن مبادرة

أمين عسير يدشن مبادرة

أمين عسير يدشن مبادرة

أمين عسير يدشن مبادرة

أمين عسير يدشن مبادرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الطائف.. ضبط قائد المركبة الذي ظهر وهو يقود بسرعة عالية

الطائف.. ضبط قائد المركبة الذي ظهر وهو يقود بسرعة عالية

جهّزوا الدفايات.. كراني: بعد 72 ساعة نستقبل فترة انتقالية وتقلبات جوية متسارعة

جهّزوا الدفايات.. كراني: بعد 72 ساعة نستقبل فترة انتقالية وتقلبات جوية متسارعة

"الأرصاد": أمطار رعدية على أضم والطائف والعرضيات وميسان.. و"المدني" تتفاعل

"الأرصاد": أمطار رعدية على أضم والطائف والعرضيات وميسان.. و"المدني" تتفاعل

تحذير.. 4 فواكه ترفع مستويات السكر في الدم

تحذير.. 4 فواكه ترفع مستويات السكر في الدم

شبكة عيون الإخبارية