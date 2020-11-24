نجيب ساويرس يسخر من أزمة محمد رمضان

★ ★ ★ ★ ★

ساويرس كتب في تغريدة: "‏من ساعة ما موضوع صورة محمد رمضان مع المغنى الإسرائيلي ما حصل بقيت أبص علي باسبور أي واحد عايز يتصور معايا !!! المشكلة مش كل واحد ماشي بباسبوره".

وأثار محمد رمضان، يوم السبت الماضي، ضجة كبيرة، بعدما نشر المغرد الإماراتي حمد المزروعي صورة أظهرته إلى جانب محمد رمضان وهو يعانق المطرب الإسرائيلي عومير آدام، كما نشر مطرب إسرائيلي آخر إلعاد تسفاني، صورة جديدة على حسابه في موقع إنستغرام لرمضان وهو يعانقه، معلقاً بكلمة "الملك".

© AFP 2020 / PIUS UTOMI EKPEI

واحتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالصورة، وكذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الذي كتب بحسابه على تويتر: "ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي عومير آدام في دبي".

وقال الفنان المصري تعليقا على الضجة التي صاحبت الصورة إنه

لا يعلم جنسية من التقط الصور معه ولو كان يعلمها لرفض التصوير، موجها الشكر إلى جمهوره لعدم دعمهم له، ومعلنا إلغاء مسلسله الجديد في رمضان المقبل.

وأصدرت نقابة الممثلين المصريين، أمس، قرارا رسميا بوقف رمضان، عن العمل، في ظل أزمة اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل. وذكرت في بيان لها أن "الاتحاد العام للنقابات الفنية قرر في جلسته المنعقدة اليوم بتاريخ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وقف عضو النقابة محمد رمضان لحين التحقيق معه".

فيما أصدر مجلس نقابة الصحفيين "قرارا ملزما لأعضاء الجمعية العمومية بمقاطعة أخبار الممثل محمد رمضان، وعدم نشر اسمه أو صورته في أي منصة صحفية لحين انتهاء التحقيق معه في نقابته"، مؤكدا أن "مخالفة قرار مقاطعة هذا الممثل، ستخضع مرتكبها للمسائلة التأديبية وسيحال فورا إلى لجنة التحقيق النقابية".