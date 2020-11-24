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بالصور.. ضبط موقع مخالف لتربية الخيول بمكة وتسليم 12 رأساً لوحدات الذبح

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اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه صاحب الموقع وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات

بالصور.. ضبط موقع مخالف لتربية الخيول بمكة وتسليم 12 رأساً لوحدات الذبح

ضبطت بلدية الشوقية الفرعية، التابعة لوكالة البلديات، بمشاركة إدارة وحدات الذبح بأمانة العاصمة المقدسة ومساندة الدوريات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، موقعاً مخالفاً بمخطط الوسيق بمكة المكرمة لتربية الخيول.

وقال رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي: تم ضبط الموقع المخالف لتربية الخيول داخل مخطط الوسيق، وتمكنت الفرق الرقابية بقسم الأسواق من رصد الموقع وضبط مقطورات بداخله لتربية الخيول وذلك بغرض تأجيرها بطرق مخالفة، مؤكداً مخالفة الموقع للأنظمة والاشتراطات البلدية.

وأشار "الحربي" إلى مصادرة 12 رأساً من الخيول، وتسليمها لإدارة وحدات الذبح بالأمانة ليتم حجزها بحكم الاختصاص.

وأكد اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه صاحب الموقع وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحقه.

بالصور.. ضبط موقع مخالف لتربية الخيول بمكة وتسليم 12 رأساً لوحدات الذبح

بالصور.. ضبط موقع مخالف لتربية الخيول بمكة وتسليم 12 رأساً لوحدات الذبح

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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