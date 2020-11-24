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بريطانيا تدين هجوم الحوثي على محطة توزيع الوقود في جدة

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بريطانيا تدين هجوم الحوثي على محطة توزيع الوقود في جدة بريطانيا تدين هجوم الحوثي على محطة توزيع الوقود في جدة
أكدت أن السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة يتمثل في وقف القتال

بريطانيا تدين هجوم الحوثي على محطة توزيع الوقود في جدة

أدانت المملكة المتحدة هجوم مليشيا الحوثي الإرهابي على محطة توزيع الوقود في جدة.

وقال وزير خارجية بريطانيا دومنيك راب: الهجوم على البنية التحتية المدنية كمنشأة الوقود في جدة يتناقض مع مزاعم الحوثيين بأنهم يريدون إنهاء الصراع.

وأضاف: اليمن معرض الآن لمجاعة، وعلى الحوثيين وقف اعتداءاتهم والعمل مع الأمم المتحدة لتحقيق السلام.

من جهته، أكد وزير شؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي أن اعتداءات الحوثيين عبر الحدود تجاه تهدد بإخراج عملية السلام بقيادة بعثة الأمم المتحدة إلى اليمن عن مسارها وتعرض حياة المدنيين للخطر.

وأضاف: السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الرهيبة في اليمن هي وقف الأطراف للقتال والاجتماع حول طاولة المفاوضات.وزير خارجية بريطانيا دومنيك راب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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