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تعرّف على أبرز حقوق عملاء شركات الاتصالات

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تعرّف على أبرز حقوق عملاء شركات الاتصالات

أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عبر حسابها في "تويتر"، أحقية عملاء شركات الاتصالات في وضع حد ائتماني للخدمة، وتضمين الحد ضمن العقد المبرم بين الطرفين؛ بحسب ما تشير إليه وثيقة حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.

كما أشارت الهيئة إلى إتاحة رفع الشكاوى للمستخدمين في حال وجود مشكلة في أي من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات مع أحد مقدمي الخدمة المرخص لها من قِبَل الهيئة وإمكانية التقدم بشكوى لمقدم الخدمة، وفي حال عدم رضا المستخدم بنتيجة معالجة الشكوى أو في حال مرور 5 أيام ولم يتم حل الشكوى؛ فيمكن تصعيد الشكوى للهيئة عبر موقعها الإلكتروني.

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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