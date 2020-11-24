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شاهد.. أطفال يداعبون "طل" من ظباء الريم في متنزه الجرعاء

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شاهد.. أطفال يداعبون "طل" من ظباء الريم في متنزه الجرعاء شاهد.. أطفال يداعبون "طل" من ظباء الريم في متنزه الجرعاء
بعد إطلاق "تنمية الحياة الفطرية" لـ ٢٠ منها ضمن "برنامج وطني"

شاهد.. أطفال يداعبون

قام عدد من الأطفال بمداعبة "طل" مولود عمره شهران، من ظباء الريم، في متنزه الجرعاء.

جاء ذلك بعد إطلاقها صباح اليوم، في المتنزه الكائن في محافظة شقراء بمنطقة الرياض.

جدير بالذكر أنه وضمن البرنامج الوطني لإطلاق الحيوانات الفطرية وإعادة توطينها في المحميات والمتنزهات الوطنية، تم اليوم، إطلاق ٢٠ من ظباء الريم في متنزه الجرعاء الوطني بمحافظة شقراء.

حضر الإطلاق محافظ شقراء والرئيس التنفيذي لـلمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في محافظة شقراء ومدير التعليم بالمحافظة.متنزه الجرعاء برنامج وطني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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