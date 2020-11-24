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"السديس" يدشّن 6 منصات لتعزيز آليات التحول الرقمي بالرئاسة

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"السديس" يدشّن 6 منصات لتعزيز آليات التحول الرقمي بالرئاسة "السديس" يدشّن 6 منصات لتعزيز آليات التحول الرقمي بالرئاسة
في إطار رؤية المملكة 2030 لتقديم أفضل التقنيات لقاصدي الحرمين

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس، عدداً من المنصات الرقمية التابعة للرئاسة، بحضور رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية الدكتور طارق بن عبدالله الشدي.

وتشمل هذه المنصات: منصة مشروع النفاذ الموحد، ومنصة وبرنامج يسر للتعاملات الإلكترونية الحكومية، ومنصة نظام الميزانية "هايبريون؛ ويستفاد منه في تنفيذ المناقلات وميزانية الوظائف وتسجيل الإيرادات والنفقات، ومنصة منظومة الرقابة الإلكترونية، ومنصة البيانات المفتوحة، ومنصة الالتزام.

وتستهدف الرئاسة حوكمة البيانات الرقمية من خلال المنصات الست التي تأتي في إطار رؤية المملكة (2030) لتقديم أفضل التقنيات لقاصدي الحرمين الشريفين وتعزيز التعاون والتكامل مع الشركاء في مجال تبادل المعلومات والبيانات الرقمية بشكل سريع وآمن ودعم اتخاذ القرار بمعارف ذكية وسرعة اتخاذه، جاء ذلك وفق تطلع القيادة الحكيمة ببذل الجهود والموارد البشرية والمالية في سبيل خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهم.الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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