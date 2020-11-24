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تسجل 354 إصابة جديدة بـ "كورونا" و12 حالة وفاة

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مصر تسجل 354 إصابة جديدة بـ "كورونا" و12 حالة وفاة تسجل 354 إصابة جديدة بـ "كورونا" و12 حالة وفاة
إجمالي الإصابات بلغ 113381 والوفيات 6560 شخصًا

مصر تسجل 354 إصابة جديدة بـ

سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 354 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة.

وتفصيلاً ، قالت وزارة الصحة المصرية، الاثنين ، إن 100 متعافٍ من خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 101981 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في مصر حتى اليوم هو 113381 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6560 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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