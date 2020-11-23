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خادم الحرمين: سبَّاقة في مبادرات محاربة الفكر المتطرف وتعزيز التسامح بين الشعوب

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خادم الحرمين: السعودية سبَّاقة في مبادرات محاربة الفكر المتطرف وتعزيز التسامح بين الشعوب خادم الحرمين: سبَّاقة في مبادرات محاربة الفكر المتطرف وتعزيز التسامح بين الشعوب
خلال تلقيه اتصالاً هاتفيًّا من رئيس المجلس الأوروبي

خادم الحرمين: السعودية سبَّاقة في مبادرات محاربة الفكر المتطرف وتعزيز التسامح بين الشعوب

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

وهنأ رئيس المجلس في بداية الاتصال خادم الحرمين الشريفين على النجاح الباهر لأعمال قمة مجموعة العشرين التي استضافتها هذا العام.

وقد أعرب رئيس المجلس الأوروبي عن تقديره لجهود السعودية المشهودة في محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب، ورغبة المجلس في تعزيز التعاون في هذه المجالات مع السعودية انطلاقًا من دورها القيادي في العالم الإسلامي.

وقد نوّه خادم الحرمين الشريفين بالعلاقات بين السعودية ودول الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا - حفظه الله - الحرص على تعزيزها لما فيه مصلحة السعودية ودول الاتحاد والأمن والسلام العالميَّيْن.

كما أشار - حفظه الله - إلى أن السعودية سبَّاقة في أخذ المبادرات التي تهدف إلى محاربة الفكر المتطرف والإرهاب، وتعزيز التسامح والتعايش بين الشعوب، والحوار بين أتباع الأديان استشعارًا منها بمسؤوليتها تجاه العالم الإسلامي والمسلمين في العالم أجمع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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