أخبار عاجلة

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين.. أمير منطقة الرياض يرعى سباق "كأس الوفاء" -
مركز تحقيق كفاءة الإنفاق يوقّع أول اتفاقية إطارية للجهات الحكومية -
طبيب روسي يتحدث عن "أعراض مبهمة" لـ"كرورنا" -
مركز للطب النفسي للأطفال بمجمع إرادة بالرياض على مساحة 800 م2 -
أمين عسير يوجّه برفع أقصى درجات الاستعداد لمواجهة الأمطار -
تأهب بالمستشفيات.. "صحة مكة" ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الهطولات -
إسرائيل.. ألف إصابة يومية بـ"كورونا" لأول مرة منذ شهر -
بارتفاع غير مسبوق.. روسيا تسجل 524 وفاة ونحو 25.5 ألف إصابة بكورونا -
"البريد الدوائي" يسلّم 65 ألف وصفة طبية للمرضى في منازلهم -
تعاملات الخميس.. ارتفاع أسعار النفط في ظل البيانات الإيجابية عن لقاح كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

مصدر أردني : من الصعب الإصابة بكورونا مرتين

Print
مصدر أردني : من الصعب الإصابة بكورونا مرتين مصدر أردني : من الصعب الإصابة بكورونا مرتين

جى بي سي نيوز :- تحدث مسؤول ملف كورونا، وأمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية الدكتور وائل الهياجنة، عن احتمالية اصابة الشخص بفيروس كورونا مرتين.

وقال الهياجنة : إن الجسم ينتج خلايا مناعية بعد أي التهاب فيروسي، بحيث يصبح الجسم أكثر مناعة ضد هذا المرض.

وأضاف أن هذه المناعة عادة ما تستمر إلى عدة أشهر، إلا إذا غير الفيروس نفسه وطور جيناته، وأصبح فيروساً مختلفاً عن الذي دخل جسم الفرد أول مرة.

وأوضح الهياجنة أنه لغاية الآن لم يطرأ تحور على جينات الفيروس ولم يغير نفسه، متوقعاً أن يبقى لدى المصاب مناعة ضده خلال فصل الشتاء على الأقل ، وفق هلا اخبار . 

وأشار إلى أنه من الصعب معرفة فيما اذا أصيب الشخص بكورونا مرتين، مؤكداً أن هذا بحاجة الى متابعة الأعراض السريرية لدى الشخص وحالة المريض بشكل عام لمعرفة فيما اذا أصيب بكورونا مرة أخرى أم لا.

وكانت قد حددت دراسة علمية حديثة أجراها معهد "لا جولا للمناعة" في كاليفورنيا، المدة الزمنية للمناعة التي يتمتع بها المتعافون من المستجد.

ووفق الدراسة فإن المناعة من الفيروس التاجي تستمر لثمانية أشهر، وقد تصل لسنوات، بخلاف الدراسات السابقة والتي أشارت إلى أن الأجسام المضادة تتلاشى في غضون ثلاثة أشهر من التعافي.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
8 الصبح - الصحة تسجل 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و 12 حالة وفاة

8 الصبح - الصحة تسجل 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و 12 حالة وفاة

من مصر | حلقة عن مستجدات فيروس كورونا - ولقاء مع مشجعي الأهلي والزمالك من أصحاب الهمم (كاملة)

من مصر | حلقة عن مستجدات فيروس كورونا - ولقاء مع مشجعي الأهلي والزمالك من أصحاب الهمم (كاملة)

استشاري أمراض الباطنة في موسكو يتحدث لـ #من مصر عن أبرز اللقاحات العالمية لفيروس كورونا

استشاري أمراض الباطنة في موسكو يتحدث لـ #من مصر عن أبرز اللقاحات العالمية لفيروس كورونا

من مصر | 4 لقاحات جديدة تكتب قصة نجاح البشرية في مواجهة فيروس كورونا

من مصر | 4 لقاحات جديدة تكتب قصة نجاح البشرية في مواجهة فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية