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للمرة الأولى.. الإصابات اليومية بكورونا في تتجاوز 25 ألفاً

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للمرة الأولى.. الإصابات اليومية بكورونا في روسيا تتجاوز 25 ألفاً للمرة الأولى.. الإصابات اليومية بكورونا في تتجاوز 25 ألفاً
حصيلة الإصابات مليونين و114502 حالة منها 36540 حالة وفاة

للمرة الأولى.. الإصابات اليومية بكورونا في روسيا تتجاوز 25 ألفاً

تجاوز عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في ، اليوم الإثنين، 25 ألفاً للمرة الأولى منذ بداية تفشي الوباء، مع انخفاض عدد الوفيات الجديدة لليوم الثاني على التوالي.

وأفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة ، بتسجيل 25173 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، و361 حالة وفاة مقابل 401 أمس الأحد و467 السبت.

بذلك بلغت حصيلة الإصابات العامة مليونين و114502 حالة، منها 36540 حالة وفاة.

وتماثل 16002 من مرضى كوفيد-19 للشفاء خلال اليوم الماضي، ما رفع مجموع المتعافين إلى مليون و611445، مع بقاء 466517 حالة نشطة.

ووفق "روسيا اليوم"، سجلت العاصمة موسكو 6866 إصابة جديدة، وهو عدد أكبر من نتيجة أمس 6575، لكنه أقل من الرقم القياسي 7168 الذي جاء في إحصائية السبت.

أما مدينة بطرسبورغ فأبلغت عن 2926 إصابة جديدة، في أعلى زيادة يومية بعد أن كانت 2668 أمس الأحد.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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