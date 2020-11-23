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تسجل 351 إصابة جديدة بكورونا و13 حالة وفاة

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مصر تسجل 351 إصابة جديدة بكورونا و13 حالة وفاة تسجل 351 إصابة جديدة بكورونا و13 حالة وفاة
بلغ إجمالي الإصابات 113027 بينهم 101881 متعافيًا

مصر تسجل 351 إصابة جديدة بكورونا و13 حالة وفاة

علنت وزارة الصحة والسكان ، أمس الأحد، عن خروج 98 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 101881 حالة حتى اليوم حسب بوابة الأهرام.

وتفصيلاً ..أوضحت الوزارة في بيان لها، أنه تم تسجيل 351 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوص اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقالت إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 113027 حالة من ضمنهم 101881 حالة تم شفاؤها، و6548 حالة وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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