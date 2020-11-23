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تعلن رسميًّا الدخول في الموجة الثانية من

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مصر تعلن رسميًّا الدخول في الموجة الثانية من فيروس كورونا تعلن رسميًّا الدخول في الموجة الثانية من
في اجتماع موسَّع

مصر تعلن رسميًّا الدخول في الموجة الثانية من فيروس كورونا

أعلنت رسميًّا أمس الأحد دخول البلاد في الموجة الثانية من المستجد، وفقًا لـ" اليوم".

وتفصيلاً، جاء ذلك وفق ما أفادت به وزيرة الصحة والسكان هالة زايد خلال اجتماعها مع بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، وتامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية؛ للوقوف على مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية تزامنًا مع بدء الموجة الثانية للوباء.

وقال خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، إنه تم خلال الاجتماع مراجعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية لتوفير جميع الاحتياجات على المستوى المحلي، خاصة أدوية البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا المستجد، وأدوية الطوارئ، والمستلزمات الطبية والوقائية.

وأضاف في بيان، نشرته الوزارة على صفحتها بموقع فيسبوك، بأن "الوزيرة أكدت أهمية توفير الأدوية والمستلزمات الطبية التي تقدمها مصر للأشقاء في مختلف الدول لمساندتهم في مواجهة الأزمات وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن".

وأشار "مجاهد" إلى أن الوزيرة ناقشت مع رؤساء الهيئات الآليات والإجراءات اللازمة للتصدي لظاهرة بيع الأدوية للمرضى عن طريق التطبيقات الإلكترونية عبر الإنترنت، وصفحات التواصل الاجتماعي؛ إذ إن هذه التطبيقات تقوم ببيع الأدوية "أون لاين"؛ ما يؤثر على صحة وسلامة المواطنين. مناشدة المواطنين الحصول على الأدوية من الصيدليات أو المنشآت الصحية.فيروس كورونا الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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