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مدير جوازات تبوك يتفقد "شعبة تيماء" للوقوف ميدانياً على الخدمات المُقدّمة

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اطلع على سير العمل ومتابعة تطبيق بروتوكول العودة وفق الإجراءات الاحترازية

مدير جوازات تبوك يتفقد

تفقّد مدير جوازات منطقة تبوك المكلف العميد خالد بن حمد السويل شعبة جوازات محافظة تيماء وذلك للوقوف ميدانياً على الخدمات المُقدّمة بالشعبة.

واطلع العميد “السويل” على سير العمل ومتابعة تطبيق بروتوكول العودة وفق الإجراءات الاحترازية الوقائية والصحيّة لاستقبال المراجعين بما يكفل سلامة الجميع، حَاثاً العامِلين على بذل الجهود والمتابعة الدائمة لأحدَث الإجراءات الفنيّة للجوازات.

وأكد "السويل " على المواطنين والمقيمين ضرورة الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجوازات من خلال منصة أبشر والتي توفر عليهم الجهد والتعب وحفاظاً على سلامتهم في ظل الاحترازات الحالية لأزمة كورونا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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