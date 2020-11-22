ولي العهد يلتقى  وزير الخارجية الأمريكي  ويبحثا مجالات التعاون وسبل تعزيزها

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استعرضا مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في نيوم اليوم، معالي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها ، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي سكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد.

فيما حضره من الجانب الأمريكي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.