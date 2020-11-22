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بسبب كورونا.. مراسم تنصيب "بايدن" رئيساً لأمريكا ستكون استثنائية

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بسبب كورونا.. مراسم تنصيب "بايدن" رئيساً لأمريكا ستكون استثنائية بسبب كورونا.. مراسم تنصيب "بايدن" رئيساً لأمريكا ستكون استثنائية
"كلين" قال إن الرئيس ونائبه سيشددان على الممارسات الآمنة خلال الحفل

بسبب كورونا.. مراسم تنصيب

قال أحد مساعدي الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، إن مراسم التنصيب ستُختصر لتقليل المخاطر الصحية في ظل جائحة ، وفق سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، قال المرشح لمنصب كبير موظفي البيت الأبيض، رون كلين: "أعتقد أن الضرورات ستفرض تغييره (حفل التنصيب) بالتأكيد.. من الواضح أن هذا لن يكون نفس نوع (حفل) التنصيب الذي شهدناه في الماضي".

وأضاف أن بايدن ونائبته كامالا هاريس سيشددان على الممارسات الآمنة خلال مراسم التنصيب المقررة في 20 يناير، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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