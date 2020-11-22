جامعة بنها تشارك في مسابقة "التراث وطريق الحرير"

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مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شاركت جامعة بنها، برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، في مسابقة التراث وطريق الحرير، والتي أقيمت على هامش فعاليات اجتماعات تحالف جامعات طريق الحرير في جامعة "نزارباييف" بدولة كازاخستان، من خلال تطبيق "زووم".

من جانبه أشار الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن جامعة بنها هي الجامعة الأفريقية الوحيدة التي شاركت في هذه المسابقة، إذ شارك الطالب مصطفى أيمن مصطفى بقسم اللغة الصينية بكلية الآداب بفيديو من تصميمه، تحت بعنوان "من صناعة الحرير.. إلى صناعة التاريخ".

واستعرض المقطع تاريخ العلاقات المصرية الصينية واشتراك جامعة بنها في المكتب التنفيذي لطريق الحرير منذ عام 2015 لتصبح أول جامعة في الشرق الأوسط ضمن تشكيل المكتب التنفيذي للتحالف.

جدير بالذكر أن تحالف جامعات دول طريق الحرير، يضم أكثر من مائة جامعة في أكثر من 60 دولة في قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا ويعتبر اقتصادها نحو 30% من الاقتصاد العالمي ما يعد إنجازًا هامًا ويؤكد التزامًا أكاديميًا بين جامعات هذه الدول بالتعاون الأكاديمي والعلمي المشترك للتبادل الثقافي وأن تعمل هذه الجامعات على تعزيز الصداقة وأواصر التفاهم بين طلابها وأساتذتها.

