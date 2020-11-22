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"المطرية الرابعة" في الطريق.. "المسند" يكشف موعدها و"أجواء 3 أيام"

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"المطرية الرابعة" في الطريق.. "المسند" يكشف موعدها و"أجواء 3 أيام" "المطرية الرابعة" في الطريق.. "المسند" يكشف موعدها و"أجواء 3 أيام"
قال: لا تزال الكتلة الهوائية الباردة نسبيًّا تؤثر على الشمال وتزحف جنوبًا

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، تعرّض أجواء المملكة لحالة مطرية رابعة في هذا الموسم، موضحًا أنها قد تبدأ يوم الخميس وتستمر لبضعة أيام.

وفي توقعاته لأجواء اليوم، قال "المسند" عبر حسابه في "تويتر": "استقرار جوي عام قد يمتد حتى يوم الأربعاء، يعقبه حالة مطرية رابعة في هذا الموسم، قد تبدأ يوم الخميس وتستمر لبضعة أيام، والتفاصيل المكانية والزمانية لاحقًا.. هذا والله أعلم".

وتابع: "لا تزال الكتلة الهوائية الباردة نسبيًّا تؤثر على شمالي #السعودية وتزحف جنوبًا لتخفض درجة الحرارة بشكل ملحوظ حتى يوم الخميس؛ حيث يُتوقع أن يكون لها ارتداد وتقلص مؤقت.. هذا والله أعلم".

وقال: "درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ28 محطة في #السعودية، ومتوقع أن تنشط الرياح الشمالية اليوم في مجال المنطقة الشرقية.. هذا والله أعلم".الدكتور عبدالله المسند الحالات المناخية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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