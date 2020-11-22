من مصر | د. علي جمعة يوضح تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على ارتفاع نسب الطلاق

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مباشر من القصر الرئاسي في بوينس آيرس حيث تجري مراسم إلقاء النظرة الأخيرة على مارادونا
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الخميس 26 نوفمبر 2020 12:48 مساءً
8 الصبح - آخر أخبار الرياضة بتاريخ 26-11-2020
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الخميس 26 نوفمبر 2020 12:40 مساءً
"مدني مكة" يدعو إلى الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول
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الخميس 26 نوفمبر 2020 12:37 مساءً
فارس فيديو "لنلهم العالم بقمتنا" كاشفًا تفاصيله لـ"سبق": فخر وميراث نبي
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الخميس 26 نوفمبر 2020 12:37 مساءً
شاهد.. أمطار على أجزاء واسعة من الطائف والسماء ملبدة بالغيوم
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الخميس 26 نوفمبر 2020 12:37 مساءً
"التراث" تُرمّم السور الغربي لقصر صاهود التاريخي في الأحساء
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الخميس 26 نوفمبر 2020 12:37 مساءً
"منشآت" ترعى الحفل الختامي لمسابقة "مين صاحب المطعم"
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الخميس 26 نوفمبر 2020 12:37 مساءً
"الداخلية" تحبط مخططاً إجرامياً لتهريب 459 كيلوجرام حشيش
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الخميس 26 نوفمبر 2020 12:37 مساءً
وداعا للحقن.. أقراص أنسولين لمرضى السكري
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الخميس 26 نوفمبر 2020 12:37 مساءً
"مدني الباحة" يدعو للحذر في ظل التقلبات الجوية على المنطقة
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الخميس 26 نوفمبر 2020 12:37 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
CBC Egypt
من مصر | د. علي جمعة يوضح تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على ارتفاع نسب الطلاق
مصر
CBC Egypt
الأحد 22 نوفمبر 2020 10:01 صباحاً
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