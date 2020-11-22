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"الأحوال المدنية" تدعو المواطنين إلى الاستفادة من خدماتها الإلكترونية المقدمة عن بُعد

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"الأحوال المدنية" تدعو المواطنين إلى الاستفادة من خدماتها الإلكترونية المقدمة عن بُعد "الأحوال المدنية" تدعو المواطنين إلى الاستفادة من خدماتها الإلكترونية المقدمة عن بُعد

دعت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، المواطنين إلى الاستفادة من خدماتها الإلكترونية المقدمة عن بُعد، المتوفرة على منصة "أبشر".

وقال المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر إنه بإمكان المواطنين إنجاز عدد من خدمات الأحوال المدنية الإلكترونية وطلب إصدار وإيصال الوثائق إلى عنوانهم الوطني، دون الحاجة لزيارتها؛ وذلك عبر الخدمات الإلكترونية في منصة "أبشر".

وأوضح أن بإمكان المواطنين تسجيل المواليد عبر منصة "أبشر" الإلكترونية وإصدار شهادة الميلاد وسجل الأسرة وإيصالهما إلى العنوان الوطني من خلال البريد السعودي.

وتابع أن من ضمن الخدمات المقدمة خدمة "إيصال سجل الأسرة للزوج" بحيث يستطيع المواطن بعد تسجيل عقد قرانه في وزارة العدل أن يطلب إصدار وإيصال سجل الأسرة لعنوانه الوطني من خلال البريد السعودي دون الحاجة لزيارة مكتب الأحوال المدنية.

وبيّن "الجاسر" أن بإمكان المواطنات أيضًا الاستفادة من خدمة "إيصال سجل الأسرة للأمهات" عبر منصة "أبشر"؛ ليتم إيصال الوثيقة إلى عنوانها الوطني دون الحاجة لزيارة الأحوال المدنية.

وأشار إلى أن من بين الخدمات الإلكترونية المقدمة والتي يمكن للمواطنين الاستفادة منها دون الحاجة لزيارة مكاتب الأحوال المدنية، خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة، وخدمة بياناتي.وزارة الداخلية الأحوال المدنية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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