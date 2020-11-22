أخبار عاجلة

مباشر من القصر الرئاسي في بوينس آيرس حيث تجري مراسم إلقاء النظرة الأخيرة على مارادونا -
8 الصبح - آخر أخبار الرياضة بتاريخ 26-11-2020 -
"مدني مكة" يدعو إلى الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول -
فارس فيديو "لنلهم العالم بقمتنا" كاشفًا تفاصيله لـ"سبق": فخر وميراث نبي -
شاهد.. أمطار على أجزاء واسعة من الطائف والسماء ملبدة بالغيوم -
"التراث" تُرمّم السور الغربي لقصر صاهود التاريخي في الأحساء -
"منشآت" ترعى الحفل الختامي لمسابقة "مين صاحب المطعم" -
"الداخلية" تحبط مخططاً إجرامياً لتهريب 459 كيلوجرام حشيش -
وداعا للحقن.. أقراص أنسولين لمرضى السكري -
"مدني الباحة" يدعو للحذر في ظل التقلبات الجوية على المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"إنستجرام" تطرح تحديثًا لا يصب في مصلحة المستخدم

Print
"إنستجرام" تطرح تحديثًا لا يصب في مصلحة المستخدم "إنستجرام" تطرح تحديثًا لا يصب في مصلحة المستخدم
يهم بصورة أكبر أصحاب الأعمال والعلامات التجارية

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التواصل المصور "إنستجرام" طرحت تحديثًا جديدًا، وصف بأنه لا يصب في مصلحة المستخدم.

وأشار التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن التحديث الجديد يهم بصورة أكبر أصحاب الأعمال والعلامات التجارية، ولا يفيد المستخدم في شيء تقريبًا.

وأوضحت أن التحديث الجديد يتيح إمكانية وضع العلامات التجارية على مقاطع الفيديو القصيرة عبر خدمة "ريلز" التي أطلقتها إنستجرام مؤخرًا لتشبه بصورة كبيرة تطبيق "تيك توك" الشهير.

ويعمل التحديث الجديد على وضع العلامات التجارية على النظام الأساسي بالمنصة سواء على خدمتي "لايف" أو "ريلز"؛ مما يسمح لأصحاب الأعمال بالحصول على صفقات أكبر لمنتجاتهم المعروضة.

وتتضمن تلك الخدمة أيضًا من إنستجرام إمكانية وجود إعلانات للمحتوى مرتبطة بالعلامة التجارية المنشور عنها.

وقالت الشركة الأمريكية "فيسبوك" في بيان لها: "نرغب في التأكد من قدرة المبدعين على الكشف بوضوح عن منتجاتهم وعلاماتهم التجارية؛ بغض النظر عن نوعية التسويق التي يختارونها".

وألمح التقرير إلى أن المستخدمين العاديين وغير أصحاب العلامات التجارية، لن يتمكنوا من الاستفادة من تلك الخاصية المخصصة فقط لتحقيق الربح لـ"فيسبوك" الشركة المالكة لـ"إنستجرام".إنستجرام التحديث الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"مدني مكة" يدعو إلى الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول

"مدني مكة" يدعو إلى الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول

فارس فيديو "لنلهم العالم بقمتنا" كاشفًا تفاصيله لـ"سبق": فخر وميراث نبي

فارس فيديو "لنلهم العالم بقمتنا" كاشفًا تفاصيله لـ"سبق": فخر وميراث نبي

شاهد.. أمطار على أجزاء واسعة من الطائف والسماء ملبدة بالغيوم

شاهد.. أمطار على أجزاء واسعة من الطائف والسماء ملبدة بالغيوم

"التراث" تُرمّم السور الغربي لقصر صاهود التاريخي في الأحساء

"التراث" تُرمّم السور الغربي لقصر صاهود التاريخي في الأحساء

شبكة عيون الإخبارية