حفاظاً على سلامتكم.. "المدني" تدعو إلى الابتعاد عن أماكن تجمعات الأمطار والسيول

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بالتزامن مع ما تشهده بعض مناطق المملكة هذه الأيام من التعرُّض إلى موجة من الأمطار

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب الاقتراب من تجمعات السيول في أثناء هطول الأمطار، بالتزامن مع ما تشهده بعض مناطق المملكة هذه الأيام من التعرُّض إلى موجة من الأمطار بين الشديدة والمتوسطة.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني، بالجميع، توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول، وعدم المخاطرة في أثناء هطول الأمطار بعبور الأودية، أو التنزه جوار المستنقعات المائية، أو في بطون الأودية والمواقع المنخفضة، والحذر من السيول المنقولة، مع الالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتكم.المديرية العامة للدفاع المدني تجمعات الأمطار