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"مَن لم يجهّز الملابس الشتوية يجهّزها".. الحصيني: منخفض قطبي ينتج عنه هذه الحالات

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"مَن لم يجهّز الملابس الشتوية يجهّزها".. الحصيني: منخفض قطبي ينتج عنه هذه الحالات "مَن لم يجهّز الملابس الشتوية يجهّزها".. الحصيني: منخفض قطبي ينتج عنه هذه الحالات
قال: بسبب تسارع الرياح حول مركزه وتأثيره على المملكة باندفاع كميات من الرطوبة

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، تطور المنخفض المداري الذي يقع جنوب غرب #بحر_العرب إلى منخفض مداري عميق بسبب تسارع الرياح حول مركزه، ومتوقع أن تكون وجهته، وبحسب المخرجات، نحو سواحل الصومال- إن شاء الله- وتأثيره على المملكة بطريق غير مباشر باندفاع كميات من الرطوبة.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أن يوافق ذلك تعمُّق منخفض أصله قطبي، متوقّع أن ينتج عنه -إن شاء الله:

أ - حالة ممطرة نهاية هذا الأسبوع وهي الحالة الممطرة الرابعة لموسم 1442هـ.. وأمطار متفاوتة الغزارة -بإذن الله- على أجزاءٍ واسعة من المملكة والخليج.

ب- موجة برد متوسطة القوة.

وتابع: "مَن لم يجهّز الملابس الشتوية يجهّزها".عبدالعزيز الحصيني الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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