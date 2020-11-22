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لسنا مهتمين بأقصى ربح.. "مودرنا" تحدّد سعر لقاح كورونا للجرعة

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لسنا مهتمين بأقصى ربح.. "مودرنا" تحدّد سعر لقاح كورونا للجرعة لسنا مهتمين بأقصى ربح.. "مودرنا" تحدّد سعر لقاح كورونا للجرعة
قالت: هذا سعر عادل عندما تفكر في ارتفاع تكاليف النظام الصحي

لسنا مهتمين بأقصى ربح..

تسعى شركة "مودرنا" الأمريكية لبيع لقاحها ضد بما يتراوح بين 25 و37 دولاراً للجرعة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "مودرنا" ستيفان بانسل؛ في تصريح لصحيفة "فيلت أم سونتاغ" الألمانية: "هذا سعر عادل عندما تفكر في ارتفاع تكاليف النظام الصحي إذا أصيب شخص بفيروس كورونا. لسنا مهتمين بأقصى ربح".

وكانت شركة "مودرنا" الأمريكية قد أعلنت الإثنين الماضي، أن فعالية لقاحها ضد فيروس كورونا أثبتت حسب البيانات المؤقتة للمرحلة الأخيرة من الاختبارات السريرية نجاعته بنسبة 94.5 %.

ووفق " اليوم"، قالت الشركة المصنّعة للقاح إن هذه النتيجة أكّدتها بعد أن تم تطعيم 95 شخصاً بهذا اللقاح، أصيب منهم 5 فقط، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين خضعوا للاختبار تلقوا جرعتين متباعدتين بـ 28 يوماً.شركة مودرنا الأمريكية لقاح كورونا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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