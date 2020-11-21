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"ابن حثلين" رحب بالمشاركة

يخوض أول أوروبي غمار منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامس، فيما لم يعلن عن الفئة التي سوف يشارك فيها.

وقال الإعلامي المختص في قطاع الإبل، راكان المغيري، في تغريدة له على "تويتر": "أول أوروبي يخوض غمار المنافسة في #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل 5 من بلاد العطور، هو الفرنسي مڤلوفي الذي رفض الإفصاح عن الفئة واللون، ويتولى مهمة الإشراف على إبله "العالمي" علي الشراب".

من جهة أخرى، رحّب رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، بمشاركة أول أوروبي في منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل معلقًا بتغريدة له على "تويتر" بقوله: "نرحب بالسيد مڤلوفي، أول أوروبي يشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، ويستحق رجل الأعمال "علي الشراب" هذا اللقب بكل اقتدار بعد هذه المشاركة الدولية". مهرجان الملك عبدالعزيز للأبل