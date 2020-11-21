أخبار عاجلة

مباشر من القصر الرئاسي في بوينس آيرس حيث تجري مراسم إلقاء النظرة الأخيرة على مارادونا -
8 الصبح - آخر أخبار الرياضة بتاريخ 26-11-2020 -
"مدني مكة" يدعو إلى الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول -
فارس فيديو "لنلهم العالم بقمتنا" كاشفًا تفاصيله لـ"سبق": فخر وميراث نبي -
شاهد.. أمطار على أجزاء واسعة من الطائف والسماء ملبدة بالغيوم -
"التراث" تُرمّم السور الغربي لقصر صاهود التاريخي في الأحساء -
"منشآت" ترعى الحفل الختامي لمسابقة "مين صاحب المطعم" -
"الداخلية" تحبط مخططاً إجرامياً لتهريب 459 كيلوجرام حشيش -
وداعا للحقن.. أقراص أنسولين لمرضى السكري -
"مدني الباحة" يدعو للحذر في ظل التقلبات الجوية على المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

1000 مستفيد من خدمات مركز اضطرابات النمو والسلوك بـ"ولادة وأطفال بيشة"

Print
1000 مستفيد من خدمات مركز اضطرابات النمو والسلوك بـ"ولادة وأطفال بيشة" 1000 مستفيد من خدمات مركز اضطرابات النمو والسلوك بـ"ولادة وأطفال بيشة"
يضم المركز مجموعة من العيادات وفريقًا مهنيًّا متخصصًا للتشخيص والتقييم

1000 مستفيد من خدمات مركز اضطرابات النمو والسلوك بـ

قدَّم مركز اضطرابات النمو والسلوك بمستشفى الولادة والأطفال في بيشة خدماته لأكثر من 1000 من أطفال الاضطرابات النمائية خلال عام 2020.

وبيّنت صحة بيشة أن المركز متخصص في فحص وتشخيص وتقييم الأطفال من ذوي الاضطرابات النمائية، وفرط الحركة وتشتت الانتباه، وطيف التوحد، واضطرابات النطق والتخاطب.

ويحتوي المركز على مجموعة من العيادات، تستهدف تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية وتأهيلية شاملة ومتكاملة لهذه الفئة بالشكل المطلوب.

ويضم المركز عيادة الطب النفسي، عيادة النطق والتخاطب، عيادة الأخصائي النفسي، عيادة العلاج الوظيفي، عيادة العلاج الطبيعي وعيادة التوحد.

كما يقوم المركز بالتنسيق مع البرامج ذات العلاقة، ويضم أيضًا فريقًا مهنيًّا متخصصًا للتشخيص والتقييم، ويعمل على تقديم برامج التدخل المبكر، والمعالجة الطبية والدوائية.صحة بيشة وزارة الصحة مستشفى الولادة والأطفال بيشة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"مدني مكة" يدعو إلى الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول

"مدني مكة" يدعو إلى الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول

فارس فيديو "لنلهم العالم بقمتنا" كاشفًا تفاصيله لـ"سبق": فخر وميراث نبي

فارس فيديو "لنلهم العالم بقمتنا" كاشفًا تفاصيله لـ"سبق": فخر وميراث نبي

شاهد.. أمطار على أجزاء واسعة من الطائف والسماء ملبدة بالغيوم

شاهد.. أمطار على أجزاء واسعة من الطائف والسماء ملبدة بالغيوم

"التراث" تُرمّم السور الغربي لقصر صاهود التاريخي في الأحساء

"التراث" تُرمّم السور الغربي لقصر صاهود التاريخي في الأحساء

شبكة عيون الإخبارية