تكتيك وجمل فنية تجهز الهلال لمواجهة النصر .. والشهراني يشارك في التدريبات

★ ★ ★ ★ ★

شكوك حول مشاركة "خربين"

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم السبت مرانه الرئيس؛ استعدادًا لمواجهة نظيره "النصر" يوم الاثنين المقبل، ضمن لقاءات الجولة الخامسة "جولة قمة الرياض" من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأ المران بتدريبات لياقية متنوعة ، فرض خلالها الجهاز الفني جمل فنية وتكتيكية على جزء من الملعب، وقد شارك ياسر الشهراني في الجـزء الأول من التدريبات الجماعية، بينما واصل المصابون برامجهم العلاجية والتأهيلية، واختتم المساعد الأول كريستيانو باتشي المران بمناورة فنية.

فيما لا يزال الغموض يحيط بمصير المهاجم عمر خربين، حيث بات في حكم المؤكد عدم وجوده في قائمة الفريق، التي ستواجه النصر الاثنين المقبل في ديربي الرياض.الهلال النصر الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين جولة قمة الرياض