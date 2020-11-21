1000 مستفيد من خدمات مركز اضطرابات النمو والسلوك بـ"ولادة وأطفال بيشة"

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يضم المركز مجموعة من العيادات وفريقًا مهنيًّا متخصصًا للتشخيص والتقييم

قدَّم مركز اضطرابات النمو والسلوك بمستشفى الولادة والأطفال في بيشة خدماته لأكثر من 1000 من أطفال الاضطرابات النمائية خلال عام 2020.

وبيّنت صحة بيشة أن المركز متخصص في فحص وتشخيص وتقييم الأطفال من ذوي الاضطرابات النمائية، وفرط الحركة وتشتت الانتباه، وطيف التوحد، واضطرابات النطق والتخاطب.

ويحتوي المركز على مجموعة من العيادات، تستهدف تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية وتأهيلية شاملة ومتكاملة لهذه الفئة بالشكل المطلوب.

ويضم المركز عيادة الطب النفسي، عيادة النطق والتخاطب، عيادة الأخصائي النفسي، عيادة العلاج الوظيفي، عيادة العلاج الطبيعي وعيادة التوحد.

كما يقوم المركز بالتنسيق مع البرامج ذات العلاقة، ويضم أيضًا فريقًا مهنيًّا متخصصًا للتشخيص والتقييم، ويعمل على تقديم برامج التدخل المبكر، والمعالجة الطبية والدوائية.صحة بيشة وزارة الصحة مستشفى الولادة والأطفال بيشة