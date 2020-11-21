أخبار عاجلة

"اتصالات مصر" تشارك في معرض "Cairo ICT" بشعار "كن متصلاً أينما كنت" -
"كهاتين" تنشئ "وحدة التميز والابتكار المؤسسي" -
"فيصل بن خالد" مهنئاً القيادة بنجاح قمة الرياض: دعم متواصل وعام استثنائي -
مختصون يدعون إلى تطوير برامج الإرشاد الطلابي لتتناسب وظروف الجائحة -
الأردن: 4981 إصابة جديدة بكورونا و66 حالة وفاة -
"آل الشيخ": تجاوزنا نسبة 98% لدخول الطلاب والطالبات عبر مدرستي -
الأردن: 4981 إصابة جديدة بكورونا و66 حالة وفاة -
"آل الشيخ": تجاوزنا نسبة 98% لدخول الطلاب والطالبات عبر مدرستي -
"القصبي" يرأس غداً ندوة التعاون العربي الصيني في مجال الإعلام -
لمدة 6 أيام.. "رماح" تستضيف ثالث سباقات الهجن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جامعة شقراء تستضيف ملتقى "جهود المملكة في دعم التعليم الإلكتروني" افتراضيًّا

Print

جامعة شقراء تستضيف ملتقى

تستضيف جامعة شقراء الملتقى الافتراضي الأول للتعليم الإلكتروني "جهود المملكة العربية في دعم التعليم الإلكتروني"، برعاية رئيس الجامعة الدكتور علي بن محمد السيف، خلال الفترة من ٨ : ١٠-٤-١٤٤٢هـ، والذي تنظمه وكالة الجامعة للشؤون التعليمية.

ويحظى الملتقى بمشاركة خبراء ومختصي التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات بالجامعة، ويتحدث فيه أكثر من 10 متحدثين؛ يناقش خلالها المختصون على مدار ثلاثة أيام عدة محاور رئيسية أبرزها: التحول نحو التعليم الإلكتروني في المملكة العربية السعودية. وعناصر العملية التعليمية ودورها في التعليم الإلكتروني، والتعليم الإلكتروني الفعال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 8610.84 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 8610.84 نقطة

"السعودية" تدمج الوحدات التدريبية بأكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران

"السعودية" تدمج الوحدات التدريبية بأكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران

أؤيد رأي صديقي.. سفير الصين: السعودية نالت احترام العالم في "G20"

أؤيد رأي صديقي.. سفير الصين: السعودية نالت احترام العالم في "G20"

مايك بومبيو يصل السعودية

مايك بومبيو يصل السعودية

شبكة عيون الإخبارية