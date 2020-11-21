جامعة شقراء تستضيف ملتقى "جهود المملكة في دعم التعليم الإلكتروني" افتراضيًّا

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تستضيف جامعة شقراء الملتقى الافتراضي الأول للتعليم الإلكتروني "جهود المملكة العربية السعودية في دعم التعليم الإلكتروني"، برعاية رئيس الجامعة الدكتور علي بن محمد السيف، خلال الفترة من ٨ : ١٠-٤-١٤٤٢هـ، والذي تنظمه وكالة الجامعة للشؤون التعليمية.

ويحظى الملتقى بمشاركة خبراء ومختصي التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات بالجامعة، ويتحدث فيه أكثر من 10 متحدثين؛ يناقش خلالها المختصون على مدار ثلاثة أيام عدة محاور رئيسية أبرزها: التحول نحو التعليم الإلكتروني في المملكة العربية السعودية. وعناصر العملية التعليمية ودورها في التعليم الإلكتروني، والتعليم الإلكتروني الفعال.