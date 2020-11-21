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مستشفى أم الدوم في الطائف يستقبل  5 مصابين إثر حادث

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مستشفى أم الدوم في الطائف يستقبل  5 مصابين إثر حادث مستشفى أم الدوم في الطائف يستقبل  5 مصابين إثر حادث
اتخاذ الإجراءات الطبية وتقديم الرعاية للحالات فور وصولها

مستشفى أم الدوم في الطائف يستقبل  5 مصابين إثر حادث

تلقى مستشفى أم الدوم بالطائف، اليوم، بلاغًا يفيد بإصابة خمسة أشخاص جراء حادث مروري مروع بين مركبتين.

وقال المتحدث الرسمي باسم "صحة الطائف" سراج الحميدان: فور تلقي البلاغ أعلن قسم الطوارئ بالمستشفى الشارة الصفراء (code Yellow) واستنفر المختصين للتعامل مع الحالات فور وصولها وتقديم الرعاية الطبية المثلى لها.

وأضاف: كانت حالة ثلاثة من المصابين خطيرة، وتم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة وتحويل الحالات إلى مستشفيات الطائف.

وأضافت: الحالتان المتبقيتان كانت إصابتهما متوسطة، وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهما وتنويمهما بالمستشفى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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