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" للخدمات الأرضية" توقع عقدًا للمناولة مع طيران ويز إير أبوظبي

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"السعودية للخدمات الأرضية" توقع عقدًا للمناولة مع طيران ويز إير أبوظبي " للخدمات الأرضية" توقع عقدًا للمناولة مع طيران ويز إير أبوظبي
لتقديم خدماتها لعدد 30 رحلة أسبوعيًّا بين وصول ومغادرة

وقعت الشركة للخدمات الأرضية، الشركة الرائدة في تقديم خدمات نوعية لقطاع المناولة الأرضية وحلول المطارات في جميع مطارات المملكة العربية السعودية، عقدًا لتقديم خدمات المناولة الأرضية مع شركة طيران ويز إير أبوظبي لمدة ثلاث سنوات.

وتعزم ويز إير أبوظبي تسيير رحلاتها إلى مطارات المملكة الدولية والإقليمية، وسوف يتم تقديم خدمات المناولة الأرضية لعدد 30 رحلة أسبوعيًّا بين وصول ومغادرة، وتشمل خدمات الركاب في الصالات وخدمات الطائرة في ساحة المطار، بالإضافة لخدمات تنظيف وتعقيم المقصورة وتحميل وتفريغ الأمتعة من وإلى الطائرة وفقًا للأنظمة والمعايير العالمية.

يذكر أن شركة أبوظبي التنموية القابضة أعلنت عن إبرام اتفاق نهائي مع شركة الطيران (ويز إير) القابضة، لإطلاق شركة مشتركة جديدة للطيران الاقتصادي باسم (ويز إير أبوظبي) التي تقرر أن يكون مطار أبوظبي الدولي مقرًّا لها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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