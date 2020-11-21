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"سيدة المطر".. قصة صورة شغلت المصريين

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"سيدة المطر".. قصة صورة شغلت المصريين "سيدة المطر".. قصة صورة شغلت المصريين
لماذا رصدتها الكاميرا بأحد شوارع القاهرة؟

في طقس غائم شديد البرودة وينذر بهطول أمطار غزيرة، جلست امرأة وحيدة ملتحفة بعباءة سوداء، كان أمامها علبة بلاستيك عليها غطاء يظهر فوقه أكياس "الترمس"، كان الحزن يلف المرأة العجوز ويلف الصورة كلها، إنها "سيدة المطر" التي شغلت المصريين في الأيام الماضية.

ويقول موقع "سكاي نيوز عربية": انتشرت صورة لامرأة مصرية لقبت بـ"سيدة المطر" على مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، بعد أن رصدتها عدسات الكاميرا وهي تبيع "الترمس" خلال فترة سوء الأحوال الجوية بأحد شوارع القاهرة.

وشغلت الصورة الكثير من المصريين، فيما تساءل عدد كبير من المتابعين عن السيدة وطريقة التواصل معها لمساعدتها، كما تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي معها مطالبين المصرية بدعمها.

إلا أن الرد الرسمي جاء سريعًا؛ حيث وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي في نيفين القباج، فريق أطفال وكبار بلا مأوى بالتواصل مع "سيدة المطر"، حتى تم العثور عليها.

معاناة بحجم العمر
وعقب التواصل مع السيدة تبين أنها تدعى نعمات عبدالحميد من محافظة بني سويف (63 عامًا)، حيث تعاني من ظروف إنسانية صعبة؛ ما دفعها لبيع "الترمس" بشوارع القاهرة لسد احتياجات أسرتها من معيشة ومصاريف دواء؛ حيث إن الزوج يعاني من مرض الكلى وتعاني السيدة من ضغط وسكري وضيق تنفس.

رفضت دار الإيواء
وذكرت وسائل إعلام مصرية أن فريق وزارة التضامن الاجتماعي عرض إيداعها في إحدى دور الإيواء لحين تحديد احتياجاتها واستكمال ملفها من خلال إدارة الحالة بالبرنامج، لكنها رفضت وطلبت مكانًا للإقامة بدلًا من الحجرة التي تمكث بها.

مسكن جديد للأسرة
وعلى الفور قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع محافظة الجيزة لتوفير وحدة سكنية إيجار جديد للأسرة، وتقديم مساعدات عاجلة للسيدة وأسرتها لمواجهة أعباء المعيشة، فيما تم تحويل ملفها الطبي إلى وزارة الصحة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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