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لبنان يقرر الإغلاق العام لكبح كورونا.. وعون يدعو إلى التجاوب

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لبنان يقرر الإغلاق العام لكبح كورونا.. وعون يدعو إلى التجاوب لبنان يقرر الإغلاق العام لكبح كورونا.. وعون يدعو إلى التجاوب

جي بي سي نيوز :- قرر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان برئاسة الرئيس ميشال عون يوم الثلاثاء، الإغلاق العام بدءا من 14 نوفمبر ولمدة أسبوعين، في محاولة لكبح وباء كورونا، بحسب مراسلتنا.

وسيجري تطبيق قرار الإغلاق السبت المقبل مع مراعاة بعض القطاعات والمؤسسات والمصانع، فيما يستثنى المطار الدولي من القرار.

ومن المفترض أن ينتهي الإغلاق يوم 30 نوفمبر الجاري، على أمل أن يسهم في وقف انتشار الفيروس ، وفق "سكاي نيوز " .

وفي مستهل اجتماع المجلس، قال الرئيس اللبناني إن "الوضع المترتب عن تفشي وباء كورونا أصبح خطيرا جدا، وهناك ضرورة لاتخاذ إجراءات تساعد على احتوائه وتخفيف تداعياته، لتمكين المؤسسات الصحية من القيام بدورها في معالجة المصابين"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وقال: "للتمكن من احتواء الوباء يترتب على المواطنين التجاوب مع الاجراءات التي سوف تتخذ والتزام سبل الوقاية، والتعاون مع الجهات المختصة".

وأكد أن قرار الإغلاق "سيكون على مستوى الوطن، مع مراعاة بعض القطاعات والمصانع والمؤسسات الاستشفائية لتتمكن من القيام بالمسؤوليات الملقاة عليها".

وكان لبنان قد أعلن يوم الاثنين تسجيل 1139 اصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو ما يرفع اجمالي عدد الإصابات إلى 94236، و10 حالات وفاة.

جي بي سي نيوز

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