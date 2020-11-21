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عهد "سلمان" البناء.. "السياري" عن ذكرى البيعة: إنجازات تاريخية محورها المواطن

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عهد "سلمان" البناء.. "السياري" عن ذكرى البيعة: إنجازات تاريخية محورها المواطن عهد "سلمان" البناء.. "السياري" عن ذكرى البيعة: إنجازات تاريخية محورها المواطن

عهد

رفع رئيس مركز حاضرة الداهنة بمحافظة شقراء حمد السياري، التهنئة للأسرة المالكة وللشعب السعودي الكريم؛ بمناسبة الذكرى السادسة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ملكاً للمملكة العربية .

وقال "السياري": "سنوات من الإنجازات والمنجزات تحققت في عهد البناء والرخاء عهد سلمان الحزم ومحمد العزم، سنوات من التطور الشامل في المعرفة والبناء والتنمية، سنوات شهدت فيها المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- إنجازات تاريخية على كافة الأصعدة المحلية والعربية والدولية".

وأضاف: "صدر عدد من الأوامر الكريمة خلال الست السنوات الماضية، شاملة جميع شرائح المجتمع؛ لحرص القيادة على راحة ورفاهية المواطن وتلمس احتياجاته وتوفير الراحة والرفاهية والعيش الكريم، وتأكيدًا على أنّ المواطن هو جوهر اهتمام القيادة الرشيدة ومحورها الأساس، وذلك بعد جملة من الإصلاحات الاقتصادية التي تمسّ حياة المواطنين وتستشرف مستقبل الأجيال القادمة، وتدعم عصب الاقتصاد الوطني، وتدفع به نحو الاستدامة".

وتابع: "أما على المستوى العالمي والإنساني، فإن المملكة قدمت وتقدم مساعدات إنسانية وتنموية وخيرية إلى مختلف الدول حول العالم، دون تمييز دين أو عرق أو بلد دون آخر؛ إذ تعد المملكة من أكبر عشر دول في العالم تقديمًا للمساعدات النقدية والعينية في شكل منح إنسانية وخيرية وقروض ميسرة؛ لتشجيع التنمية في الدول النامية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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