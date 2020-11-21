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"كهاتين" تنشئ "وحدة التميز والابتكار المؤسسي"
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الاثنين 23 نوفمبر 2020 06:31 مساءً
"فيصل بن خالد" مهنئاً القيادة بنجاح قمة الرياض: دعم متواصل وعام استثنائي
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الاثنين 23 نوفمبر 2020 06:31 مساءً
مختصون يدعون إلى تطوير برامج الإرشاد الطلابي لتتناسب وظروف الجائحة
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الاثنين 23 نوفمبر 2020 06:31 مساءً
الأردن: 4981 إصابة جديدة بكورونا و66 حالة وفاة
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الاثنين 23 نوفمبر 2020 06:31 مساءً
"آل الشيخ": تجاوزنا نسبة 98% لدخول الطلاب والطالبات عبر مدرستي
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الاثنين 23 نوفمبر 2020 06:31 مساءً
الأردن: 4981 إصابة جديدة بكورونا و66 حالة وفاة
-
الاثنين 23 نوفمبر 2020 06:11 مساءً
"آل الشيخ": تجاوزنا نسبة 98% لدخول الطلاب والطالبات عبر مدرستي
-
الاثنين 23 نوفمبر 2020 06:11 مساءً
"القصبي" يرأس غداً ندوة التعاون العربي الصيني في مجال الإعلام
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الاثنين 23 نوفمبر 2020 06:11 مساءً
لمدة 6 أيام.. "رماح" تستضيف ثالث سباقات الهجن
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الاثنين 23 نوفمبر 2020 06:11 مساءً
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الاثنين 23 نوفمبر 2020 06:11 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
نشأت كان ناوي يعمل مصيبة قبل ماتش القمة بس لحق نفسه في أخر لحظة تقريبا كان متراقب :)
مصر
Al Nahar TV
السبت 21 نوفمبر 2020 10:26 صباحاً
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