"جامعة المؤسس" تنعي موظفة بشؤون الطلاب بعد تعرضها للدهس بمواقف الجامعة‎

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"الحربي" أمضت سنوات من عمرها في خدمة الطالبات الكفيفات وذوات الإعاقة

نعى الحساب الرسمي لعمادة شؤون الطلاب بشطر الطالبات بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، مديرة مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بعد وفاتها يوم الخميس الماضي إثر تعرضها للدهس بمواقف الجامعة.

وخيم الحزن والأسى على الجميع لوفاة مديرة مركز ذوي الاحتياجات الخاصة ورئيسة الوعي الفكري بجامعة المؤسس نجلاء الحربي، بعد تعرضها للدهس في مواقف الجامعة يوم الخميس الماضي.

وكانت الحربي قد أمضت سنوات من عمرها في خدمة طالبات ذوات الاحتياجات الخاصة بالجامعة، محبة لعملها لخدمات الطالبات الكفيفات وذوات الإعاقة وتسعى لقضاء مطالبهن.