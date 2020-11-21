أخبار عاجلة

"كهاتين" تنشئ "وحدة التميز والابتكار المؤسسي" -
"فيصل بن خالد" مهنئاً القيادة بنجاح قمة الرياض: دعم متواصل وعام استثنائي -
مختصون يدعون إلى تطوير برامج الإرشاد الطلابي لتتناسب وظروف الجائحة -
الأردن: 4981 إصابة جديدة بكورونا و66 حالة وفاة -
"آل الشيخ": تجاوزنا نسبة 98% لدخول الطلاب والطالبات عبر مدرستي -
الأردن: 4981 إصابة جديدة بكورونا و66 حالة وفاة -
"آل الشيخ": تجاوزنا نسبة 98% لدخول الطلاب والطالبات عبر مدرستي -
"القصبي" يرأس غداً ندوة التعاون العربي الصيني في مجال الإعلام -
لمدة 6 أيام.. "رماح" تستضيف ثالث سباقات الهجن -
100 مسؤول سابق من حزب "ترامب" يطالبونه بالاعتراف بانتصار "بايدن" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"جامعة المؤسس" تنعي موظفة بشؤون الطلاب بعد تعرضها للدهس بمواقف الجامعة‎

Print
"الحربي" أمضت سنوات من عمرها في خدمة الطالبات الكفيفات وذوات الإعاقة

نعى الحساب الرسمي لعمادة شؤون الطلاب بشطر الطالبات بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، مديرة مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بعد وفاتها يوم الخميس الماضي إثر تعرضها للدهس بمواقف الجامعة.

وخيم الحزن والأسى على الجميع لوفاة مديرة مركز ذوي الاحتياجات الخاصة ورئيسة الوعي الفكري بجامعة المؤسس نجلاء الحربي، بعد تعرضها للدهس في مواقف الجامعة يوم الخميس الماضي.

وكانت الحربي قد أمضت سنوات من عمرها في خدمة طالبات ذوات الاحتياجات الخاصة بالجامعة، محبة لعملها لخدمات الطالبات الكفيفات وذوات الإعاقة وتسعى لقضاء مطالبهن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"كهاتين" تنشئ "وحدة التميز والابتكار المؤسسي"

"كهاتين" تنشئ "وحدة التميز والابتكار المؤسسي"

"فيصل بن خالد" مهنئاً القيادة بنجاح قمة الرياض: دعم متواصل وعام استثنائي

"فيصل بن خالد" مهنئاً القيادة بنجاح قمة الرياض: دعم متواصل وعام استثنائي

مختصون يدعون إلى تطوير برامج الإرشاد الطلابي لتتناسب وظروف الجائحة

مختصون يدعون إلى تطوير برامج الإرشاد الطلابي لتتناسب وظروف الجائحة

الأردن: 4981 إصابة جديدة بكورونا و66 حالة وفاة

الأردن: 4981 إصابة جديدة بكورونا و66 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية