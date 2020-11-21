إصابة دونالد ترامب جونيور نجل الرئيس الأمريكي بكورونا

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قال متحدث باسم نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن الاختبارات أثبتت إصابة نجل ترامب بكوفيد-19 هذا الأسبوع على الرغم من أنه لا تظهر عليه أي أعراض.



وأضاف المتحدث: أن نتائج الاختبارات أثبتت إصابة ترامب الابن بكوفيد-19 في بداية الأسبوع، وأنه «يخضع للحجر الصحي في حجرته منذ ظهور النتيجة».



وقال: «لم تظهر عليه أعراض مطلقًا حتى الآن، وهو يتبع جميع الإرشادات الطبية الموصى بها لكوفيد-19».



كما قال أندرو جولياني، نجل المحامي الشخصي للرئيس رودي جولياني: إن الاختبارات أثبتت إصابته بكوفيد -19 يوم الجمعة.

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