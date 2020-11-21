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من الرياض والقصيم للمدينة والجوف.. أمن الطرق يواصل ضبط "المحتطبين" المخالفين

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أوقع بعدد من الشاحنات والمركبات بحمولاتها من الحطب وقائديها.. 6 مواطنين ومصري

من الرياض والقصيم للمدينة والجوف.. أمن الطرق يواصل ضبط

تمكنت القوات الخاصة لأمن الطرق في مناطق (الرياض، المدينة المنوّرة، القصيم، الجوف) من ضبط عدد من الشاحنات والمركبات بحمولاتها من الحطب المحلي وقائديها وهم (6) مواطنين، ومقيم من الجنسية المصرية؛ لمخالفتهم نظام المراعي والغابات والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الالكترونية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

يُذكر أن الجهات الأمنية دعت عبر منصاتها المختلفة جميع المواطنين والمقيمين، إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على أرقام الطوارئ (999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض.

من الرياض والقصيم للمدينة والجوف.. أمن الطرق يواصل ضبط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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