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"الأرصاد": أمطار رعدية على مكة والمدينة وحائل والقصيم والشمالية تمتد للشرقية

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"الأرصاد": أمطار رعدية على مكة والمدينة وحائل والقصيم والشمالية تمتد للشرقية "الأرصاد": أمطار رعدية على مكة والمدينة وحائل والقصيم والشمالية تمتد للشرقية
رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على وسط وشمال شرق المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية على مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، حائل، القصيم، الشمالية؛ تمتد إلى شمال المنطقة الشرقية، حيث يتوقع أن تصل إلى غزيرة على سواحل منطقة مكة المكرّمة، في حين يستمر نشاط الرياح الجنوبية النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على وسط وشمال شرق المملكة، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب على شمال المملكة خلال الصباح الباكر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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